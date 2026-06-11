Agolada crea una bolsa de empleo del SAF
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El Concello de Agolada aprueba las bases y la convocatoria para constituir una bolsa de empleo de auxiliares del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Las bases reguladoras pueden consultarse en la sede electrónica de la web municipal. Las solicitudes pueden presentarse desde hoy y durante 20 días hábiles.
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