Una víctima de los falsos desnudos difundidos en Silleda: «Son fotos que poden parecer moi reais, saían corpos espidos, incluso algúns explícitos sexuais»

La investigación por la difusión de imágenes falsas de desnudos creadas con inteligencia artificial en Silleda continúa abierta y suma ya 12 denuncias, según la actualización facilitada este miércoles 10 de junio por la Guardia Civil. Por el momento no constan autor o autores identificados y las diligencias están en manos del Equipo de Delitos Telemáticos de la Comandancia de Pontevedra.

El caso, que afecta a mujeres de distintos ámbitos y edades, mantiene en vilo a las víctimas por el daño personal causado y por la incertidumbre sobre el origen y el alcance real de la difusión. Una de las afectadas, cuya identidad se preserva, relata que se enteró el sábado por la tarde, al ver las imágenes y recibir llamadas de personas que le advertían de lo ocurrido.

«Eu entereime o sábado pola tarde, cando vin as imaxes. Chámante para avisarte, ti non o ves. Chegou un punto en que todo o mundo te chamaba para dicircho», explica. La víctima describe una situación de angustia añadida por la apariencia verosímil de los montajes: «Xenera malestar, porque é algo que atenta contra a túa dignidade, e incertidume. Hai xente que ten fillos, situacións familiares moi distintas que fan que che afecte máis ou menos. Son fotos que poden parecer moi reais. Saían as nosas caras con corpos espidos, incluso algúns explícitos sexuais».

Eran fotos subidas ao estado de WhatsApp. Aparecemos unhas trinta mulleres de diferentes idades e entornos distintos, non temos nada que ver unhas coas outras. Non é verdade que sexamos dun mesmo grupo de amigos La víctima

Según su testimonio, las imágenes fueron difundidas a través del estado de WhatsApp de una persona y permanecieron visibles durante un día entero, el tiempo máximo de publicación de esta función. «Eran fotos subidas ao estado de WhatsApp. Aparecemos unhas trinta mulleres de diferentes idades e entornos distintos, non temos nada que ver unhas coas otras. Non é verdade que sexamos dun mesmo grupo de amigos», subraya. En esta línea, la afectada niega tener relación estrecha con la persona desde cuyo WhatsApp se difundió el vídeo con las imágenes manipuladas.

El hombre que aparece señalado en el entorno de las víctimas como titular de la cuenta desde la que se publicaron los contenidos defendió en declaraciones a la TVG que su teléfono móvil había sido robado. «Estaba nun festival en Santiago. A rapaza chamou a un compañeiro, díxolle que acababan de subir unhas fotos ao meu WhatsApp. E, claro, foi cando intentei buscar o meu teléfono e non o tiña. Entón decidín ir á Policía Nacional. Eu entendo o dano, claro, pero tamén teñen que entender que é un móbil roubado, que eu non fun a persoa que subiu esas fotos», manifestó.

Estaba nun festival en Santiago. A rapaza chamou a un compañeiro, díxolle que acababan de subir unhas fotos ao meu WhatsApp. E, claro, foi cando intentei buscar o meu teléfono e non o tiña. Entón decidín ir á Policía Nacional. Eu entendo o dano, claro, pero tamén teñen que entender que é un móbil roubado, que eu non fun a persoa que subiu esas fotos El hombre señalado

La víctima cuestiona esa versión y sostiene que la naturaleza de las imágenes no encaja con una difusión casual a partir de archivos ya almacenados en un teléfono. «O vídeo coas imaxes estivo publicado no estado de WhatsApp desa persoa 24 horas, o tempo máximo que pode estar, sen que ninguén o borrase. A teoría do roubo do móbil non ten sentido, porque non son as típicas fotos que unha persoa teña no seu móbil e que alguén que cho rouba as poida utilizar. Nalgúns casos son fotos de hai anos collidas de redes sociais. A miña é de 2013», sostiene.

Las pesquisas siguen centradas en determinar quién creó o difundió las imágenes, cómo se elaboraron los montajes y qué canales se utilizaron para su circulación. La Guardia Civil mantiene que, hasta el momento, no hay autor o autores identificados formalmente y que la investigación continúa abierta bajo la dirección del Equipo de Delitos Telemáticos de la Comandancia de Pontevedra.

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La difusión de falsos desnudos generados o manipulados mediante inteligencia artificial puede provocar un grave perjuicio a las víctimas aunque las imágenes no sean reales, especialmente cuando se emplean fotografías personales obtenidas de redes sociales o de otros espacios digitales. En este caso, las afectadas insisten en que no pertenecen a un único grupo ni comparten necesariamente relación entre sí, lo que amplía el radio de la investigación y obliga a reconstruir el origen de cada imagen utilizada.