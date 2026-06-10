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Subasta en la Central Agropecuaria sin vacuno mayor

Vende cerca de 1.200 reses por casi 920.000 euros en total

Animales en una subasta de la Semana Verde.

Animales en una subasta de la Semana Verde. / Cedida

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La Central Agropecuaria de Galicia está retomando su normalidad después de la celebración de la Semana Verde, no obstante en la jornada de este martes no hubo vacuno mayor en la subasta. A pesar de ello la afluencia de ganado a las instalaciones del recinto Feira Internacional de Galicia, en Silleda, se movió por encima del millar de cabezas y de las 1.190 que acudieron a la puja un total de 1.172 encontraron comprador. Las transacciones ascendieron a 919.836 euros. En lo que respecta a la media de las adjudicaciones los terneros de recría se movieron en 623,62 euros, mientras que los terneros para carne marcaron un promedio de casi 1.546 euros, situándose en 1.136 euros la media en el caso de los terneros pasteros. La cotización del huevo sigue cayendo ligeramente por la regularización del mercado.

Central Agropecuaria de Galicia 09 junio

Central Agropecuaria de Galicia 09 junio. / FdV

Central Agropecuaria Galicia 09 junio.

Central Agropecuaria Galicia 09 junio. / FdV

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