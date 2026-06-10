Diversidad cultural
Silleda celebra este sábado su jornada intercultural con música, danza y gastronomía del mundo
Representantes de países como Argentina, Colombia, Venezuela, Marruecos y Paraguay participarán con actuaciones, talleres y degustaciones gastronómicas en la Praza Siñor Afranio bajo el lema «Un pobo, moitas culturas»
El Concello de Silleda celebrará este sábado, 13 de junio, una jornada intercultural que busca poner en valor la diversidad cultural del municipio y favorecer espacios de encuentro, convivencia y participación entre la vecindad. Silleda Integra comenzará a las 17:00 horas y se desarrollará en la Praza Siñor Afranio y en el entorno de la rúa Cartaxena, bajo el lema «Un pobo, moitas culturas». La programación incluirá música, danza, gastronomía del mundo, talleres, exposiciones, historias, juegos populares y actividades para todos los públicos.
La jornada arrancará con una actuación musical de Argentina y con el inicio de los distintos talleres. Entre las propuestas figuran actividades de coloreado de Colombia, escarapelas argentinas, henna y letras árabes de Marruecos, bodoque de arcilla de Paraguay, arepas y trenzas mágicas de Venezuela. Habrá presentaciones a cargo de representantes de Rumanía y Cuba, así como actuaciones musicales y de baile de Venezuela, Colombia, Paraguay y del grupo folclórico local Xirandola.
A las 19:00 horas tendrá lugar una muestra de trajes tradicionales, con participación de Marruecos, Paraguay, Rumanía, Venezuela y Silleda. Posteriormente, entre las 19:15 y las 21:00 horas, se desarrollarán las degustaciones gastronómicas, en las que la vecindad podrá acercarse a diferentes sabores y recetas representativas de las culturas participantes. El recinto contará con zonas diferenciadas para juegos populares, talleres, escenario y puestos culturales y gastronómicos vinculados a los países participantes.
La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca que esta jornada «é unha oportunidade para celebrar aquilo que nos une e tamén todo o que nos enriquece como sociedade». «Silleda é hoxe un municipio plural, diverso e acolledor, e esa diversidade é tamén unha das nosas fortalezas», señala. En la misma línea, subraya que Silleda Integra «nace coa vontade de xerar comunidade, de abrir espazos para coñecernos mellor e de visibilizar as culturas, tradicións e historias das persoas que forman parte da vida diaria do noso concello».
Desde el Concello animan a toda la vecindad a participar en esta celebración abierta y familiar, concebida como una fiesta de la convivencia y de la diversidad. «Queremos que sexa unha tarde para compartir, aprender, gozar e seguir construíndo unha Silleda máis inclusiva, máis aberta e máis unida», añaden.
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