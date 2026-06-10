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Diversidad cultural

Silleda celebra este sábado su jornada intercultural con música, danza y gastronomía del mundo

Representantes de países como Argentina, Colombia, Venezuela, Marruecos y Paraguay participarán con actuaciones, talleres y degustaciones gastronómicas en la Praza Siñor Afranio bajo el lema «Un pobo, moitas culturas»

Encuentro culinario intercultural celebrado en Silleda en 2012.

Encuentro culinario intercultural celebrado en Silleda en 2012. / Bernabé/Javier Lalín

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

El Concello de Silleda celebrará este sábado, 13 de junio, una jornada intercultural que busca poner en valor la diversidad cultural del municipio y favorecer espacios de encuentro, convivencia y participación entre la vecindad. Silleda Integra comenzará a las 17:00 horas y se desarrollará en la Praza Siñor Afranio y en el entorno de la rúa Cartaxena, bajo el lema «Un pobo, moitas culturas». La programación incluirá música, danza, gastronomía del mundo, talleres, exposiciones, historias, juegos populares y actividades para todos los públicos.

La jornada arrancará con una actuación musical de Argentina y con el inicio de los distintos talleres. Entre las propuestas figuran actividades de coloreado de Colombia, escarapelas argentinas, henna y letras árabes de Marruecos, bodoque de arcilla de Paraguay, arepas y trenzas mágicas de Venezuela. Habrá presentaciones a cargo de representantes de Rumanía y Cuba, así como actuaciones musicales y de baile de Venezuela, Colombia, Paraguay y del grupo folclórico local Xirandola.

A las 19:00 horas tendrá lugar una muestra de trajes tradicionales, con participación de Marruecos, Paraguay, Rumanía, Venezuela y Silleda. Posteriormente, entre las 19:15 y las 21:00 horas, se desarrollarán las degustaciones gastronómicas, en las que la vecindad podrá acercarse a diferentes sabores y recetas representativas de las culturas participantes. El recinto contará con zonas diferenciadas para juegos populares, talleres, escenario y puestos culturales y gastronómicos vinculados a los países participantes.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca que esta jornada «é unha oportunidade para celebrar aquilo que nos une e tamén todo o que nos enriquece como sociedade». «Silleda é hoxe un municipio plural, diverso e acolledor, e esa diversidade é tamén unha das nosas fortalezas», señala. En la misma línea, subraya que Silleda Integra «nace coa vontade de xerar comunidade, de abrir espazos para coñecernos mellor e de visibilizar as culturas, tradicións e historias das persoas que forman parte da vida diaria do noso concello».

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Desde el Concello animan a toda la vecindad a participar en esta celebración abierta y familiar, concebida como una fiesta de la convivencia y de la diversidad. «Queremos que sexa unha tarde para compartir, aprender, gozar e seguir construíndo unha Silleda máis inclusiva, máis aberta e máis unida», añaden.

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