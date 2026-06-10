Silleda adjudica dos parcelas de Área 33 a las empresas Coesco Deza y Fariña Maquinaria por casi 192.000 euros

El Concello de Silleda adjudica dos parcelas municipales, ubicadas en el polígono industrial Área 33, a otras tantas empresas vinculadas al tejido productivo local. La operación fue aprobada en junta de gobierno y permitirá poner en uso suelo empresarial que hasta la fecha está sin uso efectivo. Los dos solares fueron adjudicados mediante una subasta pública a Coesco Deza SLU Fariña Maquinaria SL por un importe total de 191.925 euros. La de Coesco Deza corresponde a la segregación de la parcela 544, con una superficie de 991 metros cuadrados y su precio fue de 73.508,83 euros. La de Fariña Maquinaria ocupa 1.551,51 metros cuadrados y la adquirió por 118.416 euros. Las dos firmas tendrán que abonar estas cuantías en el plazo máximo de un mes, a contar desde la recepción de la notificación del acuerdo, un paso previo a la formalización de las escrituras públicas de compraventa.

Estos casi 192.000 euros que obtiene el Concello no podrán emplearse en cualquier gasto ordinario, sino que han de reinvertirse en actuaciones vinculadas al suelo y al interés público municipal. Así, podrán costear la creación o mejora del suelo para actividades económicas, a la conservación y ampliación del propio patrimonio municipal de suelo, a iniciativas urbanísticas de interés social, a la mejora tanto del medio ambiente como del medio rural o del patrimonio construido y, por último, a políticas públicas de vivienda protegida.

Generación de empleo

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, destaca que «cada metro cadrado que se activa no polígono é unha oportunidade máis para xerar actividade, emprego e futuro no noso concello. Non é só unha venda de solo, senón unha decisión para activar recursos municipais, apoiar a actividade económica e facilitar que as empresas poidan medrar aquí, en Silleda». El ejecutivo local socialista añade que iniciativas como esta subasta pública permite convertir fincas sin uso en un nuevo recurso que permite seguir impulsando actuaciones útiles para Silleda, sobre todo aquellas «que permitan mellorar o territorio, apoiar a actividade económica e reforzar a capacidade municipal para desenvolver novos proxectos».