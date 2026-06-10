Silleda acogerá una nueva edición del DéporCampus Cabreiróa del 13 al 17 de julio

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, las ediles de Deporte, Mónica González, y de Educación e Benestar, Ángela Troitiño, acompañadas por el coordinador del programa local de la Fundación RC Deportivo, Sergio Maurente, presentaron este martes el DéporCampus Cabreiroá, que se celebra por séptimo año y de forma rotatoria en uno de los dos campos de fútbol de hierba sintética de las tierras trasdezanas. La actividad, orientada a niños y niñas de 6 a 14 años, tendrá lugar del 13 al 17 de julio. Las personas interesadas pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la web del DéporCampus, en el apartado correspondiente a la sede de Silleda. Para cualquier consulta o duda, hay que enviar un correo electrónico a la dirección deporcampus@rcdeportivo.es

Sergio Maurente puso en valor la excelente acogida que tiene esta propuesta, año tras año, en Silleda. «Para nós é unha satisfacción volver a un concello no que o DéporCampus conta xa cunha traxectoria consolidada e cunha resposta moi positiva por parte das familias», apunta. Desde la Alcaldía, Fernández Pena señala que esta propuesta ofrece a las familias una alternativa de conciliación y promueve hábitos saludables entre la infancia y la adolescencia. Anima a seguir apoyando experiencias como ésta, que son enriquecedoras «nunha contorna próxima e segura».