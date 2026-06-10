N-640
Retenciones en A Estrada por obras de asfaltado
redacción
Han vuelto a activarse los trabajos de asfaltado en la N-640 a su paso por el casco urbano de A Estrada, unas obras de mejora demandadas por vecinos y usuarios de la vía debido al deterioro del firme y a los problemas de seguridad del tramo. La intervención ha provocado importantes retenciones de tráfico, con circulación lenta y atascos en distintos puntos del núcleo urbano. Aunque estas obras obras son reclamadas de forma reiterada por la ciudadanía también generan quejas cada vez que se ejecutan por las molestias que ocasionan. El tráfico ha tenido que ser regulado para minimizar el impacto, mientras continúan unos trabajos destinados a mejorar la seguridad y el estado de esta principal arteria de comunicación del municipio, al tiempo que vuelve a reclamarse la ansiada variante de A Estrada.
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