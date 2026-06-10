Ocio
El PP denuncia el abandono del área recreativa de Toiriz
El firme de los accesos está erosionado y los vallados de protección, muy deteriorados
El PP de Vila de Cruces alerta del estado de abandono que presenta el área recreativa de Toiriz, en el entorno de los Sobreirais do Arnego. El partido indica que días atrás muchos vecinos acudieron a este enclave natural, aprovechando las jornadas de sol, «e atopáronse cunha situación lamentable e impropia» de un lugar como éste. Los accesos tienen el firme muy erosionado, con piedras sueltas y desniveles que dificultan el tránsito sobre todo para personas mayores, niños y usuarios con movilidad reducida. Los vallados de protección, añade, también están deteriorados, «moitos deles rotos e tirados no chan», a los que se suma el mal aspecto tanto del mobiliario com del propio entorno.
Los populares hacen hincapié en una escalera de casi 30 centímetros que hay al final del puente de acceso al área recreativa, "o que provocou que moitas persoas, ao chegar ao lugar e comprobar o estado das instalacións e o perigo existente, optasen por marchar sen poder disfrutar do entorno». Lamentan, además, que el área recreativa no disponga siquiera de un contenedor de basura, «polo que a limpeza depende de forma exclusiva do civismo e da responsabilidade dos visitantes, algo insuficiente nun lugar destas características». Añaden que el municipio no puede presumir de Toiriz ni de los Sobreirais do Arnego como reclamos turísticos cuando la realidad muestra una zona «insegura, deteriorada y sin mantenimiento».
Cruces cuenta además con otras dos áreas recreativas al pie del Ulla: la de Remesquide y las Insuas de Gres. Las tres suelen congregar a centenares de vecinos y de visitantes durante los meses de más calor y, en el caso de la de Gres, alberga también eventos culturales.
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