Las obras de asfaltado en la N-640 provocan retenciones en el casco urbano de A Estrada

Han vuelto a activarse los trabajos de asfaltado en la N-640 a su paso por el casco urbano de A Estrada, unas obras de mejora largamente demandadas por vecinos y usuarios de la vía debido al deterioro del firme y a los problemas de seguridad que presentaba el tramo. La intervención ha provocado importantes retenciones de tráfico a lo largo de la jornada, con circulación lenta y atascos en el núcleo urbano.

Trabajos de mejora de la N-640 en A Estrada. / F.C.

Variante

Se trata de actuaciones que, aunque son reclamadas de forma reiterada por la ciudadanía, también generan quejas cada vez que se ejecutan, debido a las molestias que ocasionan en la movilidad diaria. El tráfico ha tenido que ser regulado de forma puntual para minimizar el impacto, mientras continúan unas labores destinadas a mejorar la seguridad y el estado de la principal arteria de comunicación del municipio mientras vuelve a reclamarse, una vez más, la ansiada variante de A Estrada.