Mejoran un depósito de agua para evitar la caída de reptiles y aves

El colectivo Biodiversidade do Deza publica en su perfil de la red social de Facebook la retirada de una balsa de agua en Monte do Faro, en Rodeiro, «que se convertera nunha auténtica trampa mortal para a fauna silvestre» Pequeños roedores y mamíferos, así como anfibios y aves, quedaban dentro de la balsa. La nueva construcción dispone de un bebedero para fauna, un vallado perimetral que impide la entrada de mamíferos y, ya dentro, de una rampla para que puedan salir los anfibios. Además, se mantiene el curso natural del cauce para garantizar que otros animales puedan disponer de agua más abajo.