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Camposanto de A Romea

Licitan por 861.000 euros la construcción de nichos en Fraga do Alén

La propuesta de intervención consiste en la creación de 373 unidades de enterramiento

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redacción

Lalín

La oferta de nuevas unidades de enterramiento en el cementerio Fraga do Alén de Lalín avanza con la licitación del proyecto de ejecución material. El Concello acaba de publicar en la plataforma de contratación la licitación de las obras por un importe de 8161.284 euros (impuestos incluidos) y las empresas interesadas en presentar ofertas pueden hacerlo hasta el 7 de julio.

El plazo de ejecución previsto es de 14 meses y, según la propuesta de intervención, en esta fase del proyecto se contempla la ejecución de 376 nuevas plazas en módulos de nichos y la habilitación de 38 espacios destinados a biournas, continuando con la estrategia municipal de diversificación de tipologías de enterramiento e introduciendo soluciones de carácter ecológico y sostenible. Se construirán un total de 14 módulos dobles y 5 módulos simples de nichos, de los cuales 7 presentan tipología de capilla central, con tres nichos dispuestos a cada lateral, mientras que los restantes se configuran con tres filas de tres nichos cada una, conformando un total de 373 unidades de enterramiento. También se rematarán cinco nichos previamente comenzados realizando las actuaciones de revestimiento, impermeabilización, instalación de canalones y todas las necesarias para que dejen de ser elementos estructurales y puedan ser funcionales para su uso previsto.

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