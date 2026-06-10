Inician una campaña en change.org para solicitar el desbroce de maleza en la Rúa da Ponte

Ratas, maleza que tapa las vallas de madera, varios insectos y sobre todo el miedo a que algún cigarrillo tirado por descuido o por falta de conciencia acabe prendiendo fuego. Son los nuevos 'vecinos' de la parte trasera de la Rúa da Ponte, por donde discurre un tramo urbano del paseo fluvial del río Pontiñas. Los residentes de esta calle llevan dos meses esperando a que el gobierno local cumpla con su promesa de desbroce, pero ante la llegada de los meses de más calor y la proliferación de la maleza, decidieron dar el salto y elevar su queja a la web change.org. Es la mayor plataforma de peticiones y activismo en línea del mundo, donde un ciudadano puede recabar el apoyo de más personas para que gobiernos e instituciones promuevan cambios sociales y medioambientales favorables.

Maleza en el paseo fluvial del Pontiñas, junto a la oficina de Medio Rural. / Cedida

En el caso de la Rúa da Ponte, los promotores de esta petición indican que la maleza se acumula sobre todo en el entorno de la parte trasera de la oficina de Medio Rural. Esta acumulación «ha causado una proliferación de plagas y malos olores, pero también un riesgo real de incendio», indica la petición.

Los vecinos tienen que mantener sus puertas cerradas para que no entren insectos ni roedores y, en vista de «nuestras solicitudes han caído en oídos sordos y la situación persiste sin mejora», apelan a la solidaridad ciudadana para que el Concello desbroce el entorno inmediato al río pero también para que obligue a los propietarios a limpiar sus fincas.