Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eusebio Novas HiperxelExámenes PAU GaliciaEncuentro con suscriptoresFuturo nave FribesaPesquero «Pepe Barreiro»Vuelo a LondresVisita Papa España
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Inician una campaña en change.org para solicitar el desbroce de maleza en la Rúa da Ponte

Apelan al apoyo ciudadano a través de internet tras dos meses de espera

Instan al gobierno local a obligar a dueños particulares a que limpien sus fincas

Coches aparcados en una zona con los árboles sin podar.

Coches aparcados en una zona con los árboles sin podar. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Lalín

Ratas, maleza que tapa las vallas de madera, varios insectos y sobre todo el miedo a que algún cigarrillo tirado por descuido o por falta de conciencia acabe prendiendo fuego. Son los nuevos 'vecinos' de la parte trasera de la Rúa da Ponte, por donde discurre un tramo urbano del paseo fluvial del río Pontiñas. Los residentes de esta calle llevan dos meses esperando a que el gobierno local cumpla con su promesa de desbroce, pero ante la llegada de los meses de más calor y la proliferación de la maleza, decidieron dar el salto y elevar su queja a la web change.org. Es la mayor plataforma de peticiones y activismo en línea del mundo, donde un ciudadano puede recabar el apoyo de más personas para que gobiernos e instituciones promuevan cambios sociales y medioambientales favorables.

Maleza en el paseo fluvial del Pontiñas, junto a la oficina de Medio Rural.

Maleza en el paseo fluvial del Pontiñas, junto a la oficina de Medio Rural. / Cedida

En el caso de la Rúa da Ponte, los promotores de esta petición indican que la maleza se acumula sobre todo en el entorno de la parte trasera de la oficina de Medio Rural. Esta acumulación «ha causado una proliferación de plagas y malos olores, pero también un riesgo real de incendio», indica la petición.

Noticias relacionadas y más

Los vecinos tienen que mantener sus puertas cerradas para que no entren insectos ni roedores y, en vista de «nuestras solicitudes han caído en oídos sordos y la situación persiste sin mejora», apelan a la solidaridad ciudadana para que el Concello desbroce el entorno inmediato al río pero también para que obligue a los propietarios a limpiar sus fincas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
  2. La familia de una joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave reclama al Sergas ampliar la rehabilitación
  3. Giro del Supremo con los proyectos eólicos paralizados: el tribunal ya no garantiza el derecho a conectarse a la red
  4. Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas
  5. Así será el futuro hotel balneario de As Caldas, con categoría 5 estrellas, vistas al Miño, servicios de salud termal, ocio y restauración
  6. Irlanda certifica que los parques eólicos pueden «convivir» con nasas o palangre pero lo descarta con redes de arrastre
  7. Radiografía de los centros comerciales de Vigo: entre la plena ocupación y la reinvención para buscar un punto de inflexión
  8. Un juez de Vigo da la razón a una vecina y anula una sanción por cambio de uso de trastero a vivienda sin licencia

Adiós tras treinta años para centrarse en la venta online

La Carballeira das Lagoas acoge el sábado la III Festa do Verán

Forcarei y Xunta firman el convenio para rehabilitar las diez antiguas casas escolares

Más de 250 escolares de A Estrada alzan sus voces en contra de las guerras

55 personas visitan la Illa de San Simón con la Fervenza de Ouzande

Retenciones en A Estrada por obras de asfaltado

Un viaje en forma de cuento para los bebés de Silleda

Un viaje en forma de cuento para los bebés de Silleda

Apoio a Neira Vilas para as Letras Galegas 2027

Tracking Pixel Contents