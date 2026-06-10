Forcarei y Xunta firman el convenio para rehabilitar las diez antiguas casas escolares

El Concello de Forcarei da un nuevo paso en la rehabilitación de diez de las antiguas viviendas escolares situadas en la Avenida das Maleitas, que llevan cerca de tres décadas deshabitadas.

Concretamente, la alcaldesa, Belén Cachafeiro, firmó este martes junto a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue dos convenios de colaboración que permitirán financiar tanto este proyecto como la mejora de varios caminos rurales en la parroquia de Pereira. En el acto, celebrado en San Caetano, participaron también el secretario xeral de la Consellería, Yago Borrajo, y el director territorial del departamento, José Manuel González.

La rehabilitación de las viviendas constituye la actuación de mayor envergadura de las dos incluidas en los acuerdos. Las edificaciones forman parte del antiguo grupo escolar del núcleo urbano y se distribuyen en parejas de inmuebles de tipología similar y orientación simétrica. Tras años sin uso, presentan un importante deterioro derivado del paso del tiempo y de la falta de conservación.

La Xunta financiará esta intervención mediante un préstamo sin intereses de 426.909 euros concedido a través del Fondo de Cooperación para ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Además, este mismo proyecto ya había recibido una ayuda autonómica de 650.000 euros al amparo de la línea de subvenciones destinada a la rehabilitación de inmuebles de titularidad municipal.

Desde la administración autonómica destacan la relevancia social de esta iniciativa, ya que permitirá incrementar el parque de viviendas habitables en un municipio rural al tiempo que se recupera patrimonio público existente, evitando su progresivo deterioro.

Por otra parte, el segundo convenio suscrito servirá para ejecutar la mejora de los caminos rurales de Alende y Muras, en la parroquia de Pereira. Esta actuación contará con una financiación de 31.902 euros procedente igualmente del Fondo de Cooperación de la Xunta y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y las comunicaciones en estas zonas del municipio.

En conjunto, ambos acuerdos movilizan cerca de 459.000 euros para actuaciones de interés municipal. Los préstamos concedidos se enmarcan en una iniciativa de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas destinada a financiar proyectos de rehabilitación y conservación del patrimonio construido en concellos de menos de 50.000 habitantes.

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Este programa, dotado con algo más de tres millones de euros, ofrece financiación sin intereses y permite a las entidades locales devolver las cantidades recibidas en un plazo máximo de ocho años.