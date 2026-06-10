La Diputación destinará 240.000 euros en mejorar los accesos y los núcleos de Mourelos y Meixomence

La diputada provincial Belén Cachafeiro visitó este martes Silleda para anunciar que la junta de gobierno local aprobará el viernes 12 una dotación de 240.000 euros para mejorar los accesos y los núcleos de Mourelos, en la parroquia de Silleda, y de Meixomence, en Ponte. Los recursos forman parte del Plan +Provincia 2026-2027.

Con esta ayuda provincial, en Mourelos el Concello de Silleda podrá mejorar la capa de rodadura de las pistas de acceso y del propio núcleo, además de canalizar las aguas pluviales mediante tuberías de polipropileno, arquetas sumidero y canal de fundición dúctil. Es preciso acometer 340 metros de cuneta de seguridad y sustituir una obra de drenaje por un caño de hormigín, para el que será preciso construir dos muros de piedra granítica. Además, se limpiarán zanjas y se instalará señalización horizontal.

En Meixomence, la intervención contempla mejorar la capa de rodadura de un vial y ejecutar 100 metros de cuneta de seguridad y de 25 metros de cuneta trapezoidal. La actuación se completa con también la limpieza de zanjas y señalización horizontal.

Belén Cachafeiro señaló con los recursos provinciales «estamos dando resposta ás demandas dos concellos, que poden facer realidade proxectos que melloran a calidade de vida da súa veciñanza». En el caso de Silleda, estos dos proyectos van a mejorar la seguridad viaria y a recuperar espacios públicos para las personas. Silleda recibirá de la Diputación 1,57 millones de euros, entre las cuatro líneas de 2026 y la línea 1 de 2027, a la que se puede acceder de forma anticipada.