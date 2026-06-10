Un solo derribo en Vila de Cruces en 2025 marca el mínimo histórico de actividad de la APLU en las comarcas

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) redujo de forma drástica su actividad en Deza y Tabeirós-Montes durante 2025. Frente al récord de siete demoliciones registrado en 2024, el organismo dependiente de la Xunta solo ejecutó una actuación en las comarcas en el pasado ejercicio: el derribo de una edificación prefabricada de uso residencial en el municipio de Vila de Cruces.

Vista del área que ocupaba el inmueble una vez retirado. / APLU

La intervención tuvo lugar el 22 de mayo y afectó a una construcción instalada sobre suelo rústico, según consta en la publicación de las actividades de la propia agencia. El expediente se corresponde con una edificación prefabricada destinada a uso residencial, cuya situación urbanística motivó la actuación de restablecimiento de la legalidad. La documentación de la APLU incluye imágenes del antes y después de la demolición, en las que se observa la desaparición completa de la construcción.

El dato contrasta con el balance de 2024, cuando la denominada piqueta autonómica alcanzó su mayor volumen de actividad en las comarcas desde que hay registros disponibles para consulta pública. Aquel año fueron demolidas o retiradas siete edificaciones o instalaciones ilegales: cuatro en Silleda y una en Vila de Cruces, A Estrada y Lalín. Todas tenían en común su ubicación en suelo rústico.

Empata con A Estrada

La actuación de 2025 refuerza, además, el peso de Vila de Cruces en el histórico de expedientes de la APLU en la zona. Hasta el cierre de 2024, el municipio acumulaba diez demoliciones desde 2016, solo una menos que A Estrada, que figuraba como el concello más castigado por la piqueta de la Xunta con once intervenciones. Con el nuevo derribo de este año, ambos pasan a situarse en cabeza, con once actuaciones cada uno.

Por detrás se mantienen Silleda, con seis demoliciones acumuladas; Cerdedo Cotobade, con cuatro; Agolada y Rodeiro, con dos en cada caso; y Lalín, que estrenó en 2024 su casillero con el derribo de una construcción de vivienda y una caseta metálica. Forcarei y Dozón continúan sin actuaciones registradas en la serie manejada en los balances previos.

El descenso de este año supone un cambio notable después de varios ejercicios de intensa actividad. En 2023 se habían contabilizado cuatro intervenciones en las comarcas, entre ellas una construcción residencial y una estructura para edificación en A Estrada, una casa prefabricada en Silleda y dos contenedores de obra en Cerdedo. En 2022 y 2021 se habían registrado seis y cuatro actuaciones, respectivamente, mientras que en 2019 habían sido seis. El año 2020, marcado por la pandemia, no dejó demoliciones en la zona.

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La APLU asume competencias de inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística en aquellos municipios adheridos, además de prestar asesoramiento técnico y jurídico. En las comarcas, Forcarei figura como el único concello con convenio de adhesión, pese a ser también uno de los dos municipios sin derribos computados en el histórico reciente.