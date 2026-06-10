La Carballeira das Lagoas acoge el sábado la III Festa do Verán

La Carballeira das Lagoas volverá a convertirse el próximo 13 de junio en uno de los principales puntos de encuentro de Cerdedo Cotobade con la celebración de la III Festa do Verán de Rebordelo y la II Concentración de Coches Clásicos, dos iniciativas impulsadas por la Asociación Veciñal Cultural San Martiño de Rebordelo con la colaboración del Concello y el apoyo de la Diputación de Pontevedra.

La programación comenzará a las 12.00 horas con la concentración de vehículos históricos, que reunirá a aficionados al motor clásico en un espacio habilitado para la exhibición de automóviles. Además, entre los participantes se sortearán distintos regalos.

A las 14.00 horas dará comienzo la Festa do Verán con un almuerzo popular compuesto por empanadillas, churrasco, bebida, pan, postre y café, con un precio de 18 euros por persona. La jornada continuará por la tarde con la actuación musical de Antonio Barros.

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Durante la presentación del evento, el alcalde, Jorge Cubela, destacó el papel del movimiento asociativo en la dinamización de las parroquias. Según señaló, iniciativas como esta contribuyen a mantener vivo el rural .