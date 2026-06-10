Ocio y verbenas
La Carballeira das Lagoas acoge el sábado la III Festa do Verán
redacción
La Carballeira das Lagoas volverá a convertirse el próximo 13 de junio en uno de los principales puntos de encuentro de Cerdedo Cotobade con la celebración de la III Festa do Verán de Rebordelo y la II Concentración de Coches Clásicos, dos iniciativas impulsadas por la Asociación Veciñal Cultural San Martiño de Rebordelo con la colaboración del Concello y el apoyo de la Diputación de Pontevedra.
La programación comenzará a las 12.00 horas con la concentración de vehículos históricos, que reunirá a aficionados al motor clásico en un espacio habilitado para la exhibición de automóviles. Además, entre los participantes se sortearán distintos regalos.
A las 14.00 horas dará comienzo la Festa do Verán con un almuerzo popular compuesto por empanadillas, churrasco, bebida, pan, postre y café, con un precio de 18 euros por persona. La jornada continuará por la tarde con la actuación musical de Antonio Barros.
Durante la presentación del evento, el alcalde, Jorge Cubela, destacó el papel del movimiento asociativo en la dinamización de las parroquias. Según señaló, iniciativas como esta contribuyen a mantener vivo el rural .
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