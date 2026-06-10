El BNG llama a la movilización contra Altri y la mina de Touro

El BNG llama a la movilización masiva en A Illa de Arousa para exigir el archivo definitivo del proyecto de Altri y de la mina de Touro-O Pino. La formación nacionalista pide a la ciudadanía que acuda en masa este domingo 14 a partir de las 12.00 horas a la protesta que partirá desde la playa de O Vao, con el fin de reclamar el archivo de dos proyectos «que continúan representando unha seria ameaza para o territorio, os recursos naturais e os sectores produtivos vinculados ao medio rural e ao mar».

La diputada autonómica Ariadna Fernández señala que la Xunta debe abandonar «a súa política de submisión aos intereses das grandes corporacións e poñer no centro a defensa do territorio, dos seus sectores produtivos , do medio ambiente e da calidade de vida da cidadanía galega». Denuncia que ambos proyectos empresariales responden a un modelo económico basado en el expolio de los recursos naturales y en la socialización de sus impactos ambientales, dejando sobre el territorio las consecuencias negativas, mientras los beneficios se van fuera de Galicia.