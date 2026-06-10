La autopista AP-53 gana más de 300 vehículos diarios en el primer trimestre

La autopista AP-53 registró en el primer trimestre una media de 331 vehículos más al día que en el mismo período del año anterior, en una comparación marcada por un dato clave: las bonificaciones comenzaron a aplicarse en abril de 2025. Así, enero, febrero y marzo de este año reflejan ya una circulación con el nuevo sistema de descuentos plenamente operativo, frente a unos meses del período anterior todavía previos a su implantación.

La Intensidad Media Diaria (IDM) acumulada de enero a marzo se situó este año en 20.937 vehículos, frente a los 19.945 registrados en el mismo período del curso pasado. La diferencia es de 992 vehículos en la suma de las IDM mensuales, lo que supone un aumento del 4,97 %. En términos de media trimestral, la AP-53 pasó de 6.648 vehículos diarios en el primer trimestre del año pasado a 6.979 en el actual, acercándose por tanto al umbral de 7.000 desplazamientos cada 24 horas.

La evolución fue positiva en los tres meses analizados, aunque con distinta intensidad. Enero registró el mayor crecimiento interanual, al pasar de una IDM de 6.119 vehículos en 2025 a 6.580 en 2026. Son 461 vehículos más al día, un incremento del 7,53 %. Febrero también mejoró, aunque de forma más moderada: la intensidad media diaria subió de 6.878 a 7.190 vehículos, con 312 más y un avance del 4,54 %. En marzo, la subida fue de 219 vehículos diarios, desde los 6.948 del año anterior hasta los 7.167 de este ejercicio, lo que representa un crecimiento del 3,15 %.

Los datos apuntan, por tanto, a una tendencia sostenida al alza en el uso de la autopista durante el arranque de 2026. La mayor diferencia se produjo en enero, mientras que en febrero y marzo el crecimiento se mantuvo, pero con menor margen. Esta evolución permite constatar un aumento del tráfico en el primer trimestre completo posterior a la puesta en marcha de las bonificaciones, aunque la comparación directa se realiza con un período de 2025 en el que todavía no estaban activadas.

En el caso de los vehículos pesados, la evolución también fue positiva en el balance trimestral, aunque con un comportamiento mensual menos homogéneo. La suma de las intensidades medias diarias mensuales alcanzó los 1.498 vehículos pesados entre enero y marzo de 2026, frente a los 1.433 del mismo período del año anterior. La diferencia es de 65 vehículos pesados, un 4,54 % más. La media del trimestre pasó de 477,7 pesados diarios en 2025 a 499,3 en 2026, con un aumento de 21,7 vehículos al día.

Por meses, enero dejó una subida de 20 vehículos pesados diarios, al pasar de 444 a 464, lo que equivale a un incremento del 4,50 %. Febrero fue la única excepción del trimestre, con una ligera caída: la IDM de pesados bajó de 516 en 2025 a 507 en 2026, nueve menos, un descenso del 1,74 %. Marzo compensó esa bajada con el mayor repunte del trimestre en este tipo de tráfico, al crecer de 473 a 527 vehículos pesados diarios. Son 54 más, con un incremento del 11,42 %.

El peso relativo del tráfico pesado sobre el conjunto de la circulación se mantuvo prácticamente estable. En el primer trimestre de 2025 representaba el 7,18 % de la intensidad media diaria total y en 2026 se situó en el 7,15 %. Esto indica que el aumento registrado en la AP-53 no se concentra únicamente en el transporte profesional o de mercancías, sino que acompaña de forma general a la evolución del tráfico total.

La lectura global del trimestre muestra una autopista con más circulación que un año antes tanto en el tráfico total como en el de pesados. En el conjunto de vehículos, la AP-53 ganó casi un millar de unidades en la suma de las IDM mensuales y elevó su media diaria trimestral hasta rozar los 7.000 vehículos. En los pesados, el avance fue más discreto en términos absolutos, pero similar en porcentaje, con una subida superior al cuatro por ciento.

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La entrada en vigor de las bonificaciones en abril de 2025 introduce una referencia clave para interpretar estos datos. El primer trimestre de 2025 fue el último antes de la aplicación de los descuentos, mientras que el de 2026 es el primero que permite observar el comportamiento de enero, febrero y marzo con las bonificaciones ya plenamente operativas. Con esa cautela, la comparativa refleja una evolución favorable de la demanda en la AP-53, especialmente visible en enero para el tráfico total y en marzo para los vehículos pesados.