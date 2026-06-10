Adiós tras treinta años para centrarse en la venta online

Cumplen treinta años, un momento especial para cualquier negocio que han hecho coincidir con su cierre. La parafarmacia Farmanatur, ubicada en la calle Iryda, fue en su día uno de los primeros orientados a la medicina natural en el municipio y se convirtió en punto de referencia para muchos vecinos. Y ahora, lo podrán seguir siendo. Según nos explica su responsable, Ana María López, Farmanatur pasará a centrarse en la venta online, un método de compra y también de consulta que cada vez utilizan más clientes.

«Me da pena después de tantos años. Pierdes algo pero también ganas otras cosas», nos explica Ana María, una mujer cuya sonrisa recibe a todos los estradenses que cruzan cada día la puerta de su «tienda de salud». «Decidí cerrar porque ahora tengo casa en Palmeira, el sitio que elegí para mi jubilación, e ir y venir todos los días a A Estrada no era viable. En esa situación creo que el online, nos guste o no, está en auge. Ahora mismo ya estoy haciendo mucha paquetería. La idea es centrarse en esos clientes e ir ampliando».

Ana María admite que lamentará perder el trato en persona con sus clientes, muchos de ellos habituales, aunque espera poder seguir manteniéndolo por medio de las llamadas y videollamadas. A partir de ahora los pedidos y las consultas podrán realizarse a través de la Tienda en WhatsApp que tendrá en su número de teléfono 679 534 546. «Será una experiencia nueva y necesaria para mí», afirma una mujer nacida en Rianxo pero que acabó abriendo su negocio en A Estrada por ser el lugar en el que vivía su marido. Desde el primer momento, con un bajo inicialmente dentro de las galerías, destacaron por su propuesta de medicina natural con su propia marca de complementos vitamínicos, registrada como Sinervital Repara, creada junto al naturista vasco vasco Joseba Etxeberria. «Tenemos clientes de muchos años que esperamos seguirlos teniendo».

«A Estrada me dio mucho y creo que yo también le di mucho a A Estrada. Aquí pude crear una tienda muy bonita, que fue de menos a más. Además, me tomo la salud muy a pecho y todo lo que hice lo hice de una manera íntegra. Desde pequeña me gustó ayudar a la gente pero hacerlo desde lo natural», nos cuenta. «Recuerdo que cuando comencé a estudiar primero de Bachiller en Santiago iba con las compañeras de clase por la calle y vi en una librería un libro sobre experiencias clínicas con el ajo, el limón y la cebolla. No tenía mucho dinero pero el que tenía lo gasté en un libro que le cambió la vida a mis padres. Esa forma de cuidar la salud es algo que me tomo muy en serio. Si alguien me consulta algo jamás le voy a vender por vender. Si te vendo algo es porque estoy convencida, según mis conocimientos, de que te va a ir bien».

Noticias relacionadas

Esas palabras resumen la mentalidad de una mujer que durante tres décadas ha sido una sabia amiga para los numerosos estradenses que han confiado en sus consejos para cuidar su salud. Y, por cierto, sus analíticas, a sus 62 años, están perfectas.