Dinamización rural
55 personas visitan la Illa de San Simón con la Fervenza de Ouzande
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Un total de 55 excursionistas participaron el pasado domingo en la excursión anual de la Fervenza de Ouzande, que este año tuvo como destino la Illa de San Simón. Los asistentes visitaron también el museo Meirande y el casco histórico de Redondela. La jornada incluyó además un almuerzo campestre en Pontesampaio y un recorrido por las Salinas de Ulló.
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