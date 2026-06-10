Más de 250 alumnos y alumnas del CEIP O Foxo, del IES García Barros, de la Escuela Infantil Elfos y personas usuarias de Agadea participaron en un acto a favor de la paz y en contra de las guerras celebrado en la Praza de Galicia de A Estrada. Previsto inicialmente con motivo del Día de la Paz, tuvo que ser aplazado y pudo desarrollarse finalmente estos días con la asistencia también de una representación municipal. A lo largo del encuentro se sucedieron distintas actuaciones escénicas preparadas por los participantes, que lanzaron mensajes de convivencia, respeto y solidaridad. Xosé Luna, profesor jubilado, dio lectura a un manifiesto a favor de la paz, en una jornada marcada por la reflexión y el compromiso colectivo.

Más de 250 escolares de A Estrada alzan sus voces en contra de las guerras |