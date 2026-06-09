Kung -Fu
El Vitalqui Lalín suma podios en el Gallego
Redacción
El Gimnasio Vitalqi de Lalín realizó una destacada actuación en el Campeonato Gallego de Kung-Fu en edad escolar, celebrado en Ourense, donde participó con diez equipos clasificados. La actuación más sobresaliente correspondió al equipo infantil de cinturones marrones, integrado por Sabela, Olalla, Sandra y Samuel, que no solo logró el primer puesto de su categoría, sino que también se proclamó campeón absoluto infantil al obtener la mejor puntuación de todo el campeonato.
En cuanto a los resultados, el club consiguió varios podios en distintas categorías. En cinturón amarillo alevín, Noela, María y Uxía fueron subcampeonas; mientras que en cinturón naranja alevín, Leo, Asier, Santi y Xabier lograron el subcampeonato, y Valentina, Leire, Athenea y Naiara finalizaron en tercera posición. En categoría infantil de cinturón naranja, Kevin, Hawa, Malak y Antonio obtuvieron el subcampeonato. Por su parte, Sheila, Dani, Nerea y Noa se proclamaron campeones en cinturón azul infantil, completando una brillante participación del conjunto lalinense.
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