Viascón celebra su Feria de Abril el sábado tras su suspensión por el mal tiempo

La comisión de fiestas anunciaron la celebración de la Feria de Abril de Viascón el próximo sábado 13 de junio, después de que el evento tuviera que ser suspendido en su fecha inicial debido a las previsiones de condiciones meteorológicas adversas.

La programación comenzará a las 10:00 horas con una ruta a caballo desde la Iglesia de Viascón hasta el Campo de Fútbol. Posteriormente, a las 13:00 horas, tendrá lugar la actuación de sevillanas, seguida de la comida popular a las 14:00 horas.

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Durante la tarde se desarrollarán diferentes actividades, entre ellas una yincana paralela a caballo (16:00 h), un concurso de toro mecánico con premio para la persona que más tiempo aguante (17:00 h), así como diversas entregas de premios vinculadas a las competiciones y al mejor vestuario de la jornada. .A partir de las 21:00 horas se celebrarán la cena y la verbena, que estarán amenizadas por la Disco Móvil Deluxe..