Transporte
Usuarios de A Bandeira denuncian atrasos y suspensión de líneas de Monbus
El transporte de las 10.00 horas de este lunes no pasó por la localidad, y el de las 11.00 lo hizo con retraso
Usuarios del transporte por carretera vuelven a alertar de incidencias en las líneas de Monbus que comunican la comarca dezana con capitales de provincia. Durante la mañana de este lunes, la media docena de personas que esperaban el transporte de las 9.50 horas en la parada de A Bandeira no pasó, y el que tendría que pasar a las 11.00 horas lo hizo con varios minutos de retraso.
Uno de los afectados indica que su hijo, que tenía que trasladarse a su centro educativo de Lalín, tuvo que recurrir a un amigo para llegar a la cabecera dezana. Indica que las demoras y la falta de plazas en las líneas de autobuses se han producido ya en varias ocasiones a lo largo del curso en otras rutas como la que comunica Vigo con Lugo. En octubre pasado, las personas que esperaban en la estación de buses de Lalín para viajar a Lugo, como venía ya el bus completo, solo tenían la opción de viajar gratis a Monforte y desde allí tomar otro autocar hacia Lugo.
Los usuarios se quejan de que esta falta de plazas se ha producido ya en varias ocasiones en domingo, por lo que consideran que la empresa, Monbus, debería habilitar un segundo transporte en esas jornadas con mayor afluencia de pasajeros. Algunos, para asegurarse de que tienen asiento, aunque residan en Deza prefieren trasladarse a paradas anteriores a la de Lalín, como la de Laro.
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