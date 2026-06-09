La romería de la Peña Madridista mantiene su tirón pese a la falta de títulos y las elecciones

Ni las eleccciones a la presidencia del Real Madrid ni la ausencia de títulos que celebrar mermaron la asistencia al encuentro anual organizado por la Peña Madridista Estradense para celebrar su aniversario. La entidad alcanzaba los 32 años de vida, en un evento que como cada año se celebra el primer domingo del mes de junio.

El destino quiso sin embargo que esta fiesta coincidiese con el día en que el club elegía nuevo presidente. Eso impidió que algunas de las personalidades del equipo merengue con las que esperaban poder contar, no pudiesen acudir. No falló sin embargo un viejo conocido de la peña estradense, el guardameta Agustín Rodríguez, encargado de entregar la camiseta y el balón firmado por todos los jugadores del equipo a los dos socios agraciados en el sorteo. Era la cuarta vez que el exportero del Madrid participaba en esta romería anual.

Pazos y Agustín, entregando la camiseta firmada por todos los jugadores a la ganadora del sorteo. / Luis Rivadulla

El presidente de la entidad, Jaime Pazos, se mostró contento por la buena acogida por parte de los socios, teniendo en cuenta que este año, al igual que el anterior, no hubo títulos que celebrar, ni en fútbol ni en baloncesto. «Ahora tenemos fuente en la Farola para celebrar los títulos pero preferimos esperar un poco, que el agua está todavía muy fresca», bromeó un hombre que pronto cumplirá 20 años al frente de una peña con 200 socios. Pazos anunció que el año que viene esta fiesta cambiará su fecha tradicional para no coincidir con la Feira da Sidra en A Estrada.

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Como viene siendo habitual, este aniversario contó con la conocida Pilar da Fuchela, pulpeira de Carballiño que en una ocasión sirvió a Del Bosque lo que durante el Mundial de fútbol calificó como el mejor pulpo que había comido en su vida, en referencia al bautizado como pulpo Paul.