Relevo en los fogones de Regatos

El restaurante Regatos, uno de los grandes referentes gastronómicos de A Estrada, inicia una nueva etapa con el relevo en su gerencia. Convertido en un establecimiento de referencia para vecinos y visitantes, el testigo pasa ahora a manos del chef Borja Silva, que asume el reto de mantener la identidad del negocio al tiempo que imprime su propio sello.

La historia reciente de Regatos está ligada a la de la estación de servicio Puente Liñares. El restaurante abrió a mediados de la década de 1990 con una propuesta basada en el menú del día y la cocina tradicional. En 2017 dio un importante giro con una profunda reforma y una apuesta decidida por la parrilla, una fórmula que acabó consolidándolo como uno de los locales más reconocidos del municipio.

José Salgueiro, Pepe, deja la gestión con sentimientos encontrados. Reconoce la tristeza que supone despedirse de un proyecto al que dedicó buena parte de su vida, pero también admite que las exigencias actuales de la hostelería hacen cada vez más complicado abarcarlo todo.

"Mira, non me fales, dame moitísima pena. Todas as horas que dedicamos aí para que aquilo funcionase... pois si, dá pena", confiesa. Aun así, tiene claro que la decisión responde a una cuestión práctica. "A hostalería require estar continuamente enriba de todo e xa non dabamos chegado", explica.

Salgueiro también quiso agradecer la fidelidad de quienes hicieron posible el éxito de Regatos durante todos estos años. "Quero darlles as grazas pola confianza que depositaron en nós durante todos estes anos. Aínda que deixemos o restaurante, seguimos estando aquí", señala.

Nueva apertura

El nuevo responsable será Borja Silva, un chef compostelano con una dilatada trayectoria profesional. Antes de asumir este reto estuvo al frente del Porta do Sol de Lamela, un restaurante que alcanzó un notable reconocimiento y obtuvo diversos premios gastronómicos antes de verse obligado a cerrar tras la pandemia. Además, trabajó junto a sus compañeros en destinos como Mallorca, Canarias, Andalucía y también A Estrada, acumulando experiencia en diferentes cocinas.

La reapertura está prevista en torno al 21 de junio. El nuevo equipo, integrado por alrededor de seis personas, afronta estos días los preparativos finales. Habrá pequeños cambios estéticos y de distribución en el local, con la colaboración de un interiorista, aunque sin alterar la esencia del establecimiento. De hecho, uno de los rasgos más característicos de Regatos se mantendrá intacto ya que la parrilla y parte de la cocina seguirán a la vista del cliente para que pueda contemplar la elaboración de los platos.

Silva llega con la idea clara de reforzar aquellas líneas que ya funcionaban y potenciar el producto gallego de calidad. La parrilla seguirá siendo el gran eje de la propuesta, especialmente en lo referente a pescados y mariscos.

Cocina

"A brasa vai ser un elemento principal cos peixes e mariscos. Tamén imos facer arroces espectaculares, que serán un dos nosos puntos fortes", adelanta. La oferta incluirá además empanadas, croquetas de choquiños, carnes a la brasa y una carta dinámica que cambiará cada dos semanas en función de la temporada.

El chef insiste en que el objetivo pasa por reivindicar el producto de proximidad. "Todo será con produto de Galicia, produto local. Queremos apoiar o comercio de aquí e elevar o mellor de Galicia para que a xente o coñeza", afirma.

Regatos afronta así una nueva etapa marcada por la continuidad y la renovación. Cambian las manos al frente del proyecto, pero permanecen intactos dos de los ingredientes que han definido su éxito como son la apuesta por la parrilla y el compromiso con una cocina de calidad. La historia continúa, ahora con nuevos protagonistas y el mismo propósito de seguir siendo un referente gastronómico para A Estrada.