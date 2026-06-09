Rebeliom do Inframundo y Zënzar se suman al Noceda Rock en su décimo aniversario

El Noceda Rock celebrará los días 13 y 14 de junio su décimo aniversario en la Carballeira de Lamas, con un cartel actualizado tras los cambios comunicados por la organización. La cita, impulsada por la Asociación Cultural Bolarqueira, mantiene su espíritu de festival de aldea, con música, cultura popular, actividades para todos los públicos, gastronomía, artesanía, zona de acampada y entrada gratuita.

Zënzar durante unha actuación en xuño do ano pasado. / Candela F. Roldán

La organización lamenta las bajas de Dakidarría y Keltoi!, ambas por motivos de salud de sus músicos, y también la ausencia de The Crowd, a quienes desea suerte en su nueva etapa. En su lugar, el festival da la bienvenida a Rebeliom do Inframundo, Zënzar y Aprendiz, que se suman a una edición especial con la que Noceda Rock conmemora diez de trayectoria.

La programación arrancará el sábado 13 de junio en la parroquia lalinense de Noceda con actividades vinculadas a la cultura popular. A las 16.00 horas habrá billarda; a las 17.00, el Faladoiro 10 Anos de Noceda Rock; y a las 18.15, el obradoiro Regueifando por Noceda. Los conciertos comenzarán a partir de las 20.00 horas con las actuaciones de Tiro na Testa, Zënzar, Ruxe Ruxe, Chorima y Rebeliom do Inframundo. La noche continuará con las sesiones de Xirel DJ y Cadahía DJ.

O lalinense Nicolás Hermida, Aprendiz, nunha imaxe promocional. / Cedida

El domingo 14 la actividad se retomará con una masterclass de batería, sesión vermú con Roseira Brava y el Xantar Popular 10 Anos de NocedaRock. Las entradas para la comida pueden retirarse en Panadería Casa Vales, Taberna Alola o a través del correo xuventudebolarqueira@gmail.com. El menú incluirá entremeses, empanada, churrasco mixto, postre y café, con un precio de 30 euros para adultos, 15 euros para niños de 6 a 12 años y gratuito para menores de 6 años.

Por la tarde llegará el turno del Noceda Rock Miúdo, con juegos para hacer comunidad a cargo de Sororas.gal y el espectáculo Costureiriña Bonita, de Cristina Collazo-A Cova das Letras. El cierre del festival correrá a cargo de Aprendiz, en formato banda.

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Con esta programación actualizada, el Noceda Rock alcanza su décima edición reivindicando la música, la convivencia vecinal y la cultura gallega en el rural, en una cita que combina conciertos, tradición, naturaleza, gastronomía y artesanía en la Carballeira de Lamas.