Temporada de baño
Las piscinas de Silleda abrirán el 1 de julio con servicio de socorrismo y cursos de natación
La empresa Top Rescue SL se encargará de la vigilancia, rescate y salvamento durante julio y agosto gracias a una subvención de la Xunta
Los bonos de temporada saldrán a la venta el lunes 22, mientras que la inscripción a los cursos de natación comenzará el día 1 de julio
El Concello de Silleda ha iniciado los trabajos de puesta a punto de las piscinas municipales de cara al comienzo de la temporada de verano. Como viene siendo habitual, está previsto que tanto las instalaciones de A Bandeira como las de Silleda abran al público el próximo 1 de julio. A partir del lunes 22 se pondrán a la venta los bonos para toda la temporada, que permitirán a las personas usuarias el acceso durante el período de apertura.
Las labores de limpieza y acondicionamiento comenzaron en el recinto de A Bandeira y continuarán en los próximos días en las piscinas municipales de Silleda. Estos trabajos incluyen la revisión y preparación general de las instalaciones, zonas verdes, accesos y demás elementos necesarios para garantizar que los recintos estén en condiciones adecuadas para recibir a las personas usuarias.
En materia de seguridad, el Concello adjudicó este lunes el contrato a la empresa Top Rescue SL, que se encargará del servicio de vigilancia, rescate y salvamento durante los meses de julio y agosto. El servicio contará con tres socorristas, dando así cobertura a las dos instalaciones municipales durante el período de apertura. Esta contratación se realiza tras la concesión de una subvención de la Xunta de Galicia para la prestación del servicio de vigilancia, rescate y salvamento en espacios acuáticos naturales e instalaciones acuáticas descubiertas.
Asimismo, el Concello ofertará cursos de natación. El plazo de inscripción se abrirá el día 1 de julio en las propias instalaciones de Silleda y A Bandeira. Las personas interesadas deberán anotarse siguiendo las indicaciones del personal de socorrismo.
En los próximos días se irá facilitando información detallada sobre todos los servicios relacionados con las piscinas municipales. La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, señala que «estas instalacións son espazos de convivencia e lecer que contribúen a dinamizar o verán no municipio, ofrecendo unha alternativa saudable e accesible para a veciñanza».
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