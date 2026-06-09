El pianista Javier Otero presenta el viaje sonoro «Sem Terra à Vista»

El pianista estradense Javier Otero presenta su nuevo trabajo discográfico, «Sem Terra à Vista», un álbum concebido como una travesía sonora que explora la idea de la deriva, la identidad y el desplazamiento emocional. La obra nace a partir de una residencia artística en el Centro de Arte da Oliva, en São João da Madeira, en el marco de la presentación de la colección privada de Norlinda y José Lima, comisariada por Paula Cabaleiro.

El disco está formado por cinco piezas que funcionan como capítulos de un recorrido interior en el que el piano y la electrónica dialogan constantemente. El instrumento se presenta como memoria y cuerpo, mientras que la electrónica amplía el espacio sonoro hacia territorios inestables y abiertos. A lo largo del trabajo se incorporan grabaciones de la vida real, como respiraciones, texturas mecánicas o incluso el latido del corazón en directo, convertido en elemento rítmico y narrativo.

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El trabajo de Otero, «Sem Terra à Vista», no es un disco cerrado, sino un espacio de tránsito donde lo personal y lo social se mezclan en una misma escucha. Las piezas tratan temas como la deriva, la verdad fragmentada, la pérdida de raíces y la búsqueda de nuevos lugares de pertenencia, hasta llegar a un final abierto, más luminoso y expansivo, que deja un horizonte esperanzador pero todavía por definir..