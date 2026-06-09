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Inserción laboral

Ocho jóvenes de la Escola de Emprego Xuvenil de A Estrada consiguen trabajo

El programa Vives Aprendes cerró el semestre con 30 participantes y la iniciativa, reconocida como buena práctica a nivel europeo, entregó además los diplomas de tres acciones formativas dirigidas a jóvenes del medio rural.

Entrega de diplomas a los participantes de la Escola de Emprego Xuvenil-Vives Aprende.

Entrega de diplomas a los participantes de la Escola de Emprego Xuvenil-Vives Aprende. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

La Escuela de Empleo Juvenil de A Estrada, impulsada por el Concello en colaboración con Acción contra el Hambre a través del programa Vives Aprende, cerró este segundo semestre con resultados positivos ya que de los 30 participantes, ocho ya han logrado incorporarse al mercado laboral, lo que supone un 27 % del total.

A estos datos se suman los resultados globales del programa recogidos en la plataforma Interreg Europe. El 59,6 % de los participantes consiguió empleo; el 78,57 % obtuvo una cualificación profesional; el 100 % actualizó su currículo; el 80 % se registró en plataformas de búsqueda de empleo y el 15,8 % continuó su formación académica o profesional una vez finalizada su participación.

La iniciativa, dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años del medio rural, acaba además de recibir un importante respaldo internacional al ser reconocida como una buena práctica a nivel europeo. Presentada por la Fundación Galicia Europa, Vives Aprende ha sido destacada por su contribución a la inserción laboral de la juventud y a la creación de oportunidades de empleo en territorios afectados por la pérdida de población y el desajuste entre formación y demanda empresarial.

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Diplomas

La concejala de Emprego, Lucía Seoane, participó este viernes en la entrega de diplomas de los cursos de Manipulador de alimentos, Monitor de transporte y comedor escolar y Auxiliar de comercio, felicitando a los participantes y deseándoles una pronta incorporación al mercado de trabajo.

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