Campaña promocional
La Noite Branca del comercio de Lalín sorteará 5.000 euros en vales de compra
Los clientes deberán acreditar dos sellos de compras por un mínimo de 15 euros realizadas el viernes
La Asociación de Empresarios de Deza y el Centro Comercial Aberto de Lalín celebrarán este viernes la décimo segunda edición de la Noite Branca, una campaña de dinamización comercial en la que se sortearán 5.000 euros en premios. La iniciativa repartirá 50 vales de compra de 100 euros cada uno entre los clientes que realicen sus compras en los establecimientos asociados participantes, que ampliarán su horario de apertura hasta las 23.00 horas.
Para poder participar en los sorteos, los clientes deberán contar con el Pasaporte de la Noite Branca, que recibirán al realizar una compra mínima de 10 euros en alguno de los comercios adheridos. Además de cubrir sus datos de contacto, será necesario reunir dos sellos correspondientes a compras efectuadas durante la jornada en dos establecimientos asociados diferentes, con un importe mínimo de 10 euros cada una.
Una vez cumplidos los requisitos, los pasaportes deberán depositarse en la urna que la organización instalará en la Praza da Igrexa. El punto estará operativo de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 23.15 horas. Los sorteos de los vales de compra se realizarán entre las 18.15 y las 23.15 horas. Las personas agraciadas serán avisadas por teléfono y deberán presentarse en el puesto de la AED en los 30 minutos siguientes a la comunicación. En caso contrario, el premio quedará desierto.
Para reclamar el vale, será obligatorio presentar dos tíckets o albaranes de compra de los dos establecimientos cuyos sellos figuren en el pasaporte. No se admitirán tíckets regalo, ya que no permiten comprobar el importe mínimo exigido. Los vales podrán recogerse en la sede de la patronal a partir del lunes 15 de junio y gastarse hasta el día 30 en los establecimientos asociados participantes.
Además de los sorteos, la Noite Branca llenará de actividad las calles más céntricas de Lalín. La organización instalará banderines blancos y los comercios y locales de hostelería lucirán adornos elaborados por usuarios de Aspadeza. La programación incluirá la presencia de Os Bolechas, actuaciones de Barafunda y del mago Dani García, actividades lúdicas a cargo de Eduvía y música de DJ y charanga.
También se habilitará un puesto de palomitas en el que los clientes podrán solicitar una ración presentando un ticket de compra de ese mismo día en un comercio asociado participante. La organización de esta nueva edición cuenta con la colaboración del Concello de Lalín, la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta, la Secretaría Xeral da Lingua y la Deputación de Pontevedra.
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