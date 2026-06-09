La Guardia Civil investiga la difusión de 'deepfakes' de desnudos creados con IA en Silleda con "bastantes implicados": todas las denuncias son de mujeres de diferentes ámbitos

La investigación por la difusión de imágenes falsas de desnudos creadas con inteligencia artificial en Silleda se perfila como una causa compleja. La Guardia Civil confirma que hay «bastante gente» implicada y que las pesquisas serán «largas», dado que todavía queda por tomar manifestación a más personas afectadas o relacionadas con los hechos.

La Comandancia de Pontevedra precisa que, por el momento, constan ocho denuncias presentadas entre los cuarteles de Silleda y Lalín: siete formalizadas el lunes y una más el martes. Aun así, la cifra no se da por cerrada, ya que los agentes continúan recabando información y no se descarta que afloren nuevas víctimas o testimonios relevantes para la investigación.

Horario de atención al público en la puerta del cuartel. / Bernabé / Javier Lalín

El cuartel de Silleda permaneció cerrado al público este martes (atiende lunes, miércoles y viernes en horario matinal), pero los efectivos siguieron trabajando en las diligencias abiertas por este caso. Las actuaciones se centran ahora en completar las manifestaciones pendientes, determinar el alcance real de la difusión de las imágenes y reconstruir la cadena por la que circularon los archivos manipulados.

Todas las denunciantes son mujeres mayores de edad. Pertenecen a distintos grupos sociales y ámbitos, y algunas de ellas no tendrían vinculación entre sí, un elemento que amplía el radio de la investigación y obliga a analizar diferentes entornos y posibles vías de distribución.

Las denuncias se limitan, por ahora, a describir los hechos y no señalan formalmente a ninguna persona concreta. Sin embargo, fuentes del entorno de algunas afectadas apuntan a un varón del mismo municipio como posible autor de la divulgación de las imágenes falsas, conocidas como deepfakes.

Este tipo de prácticas consiste en manipular digitalmente fotografías reales, en muchos casos obtenidas de redes sociales o perfiles públicos y privados, para generar contenidos sexuales falsos de apariencia verosímil. Aunque las imágenes no sean reales, su creación y difusión sin consentimiento puede causar un grave daño personal, social y laboral a las víctimas.

La elaboración y distribución de falsos desnudos mediante inteligencia artificial puede tener recorrido penal en función de las circunstancias del caso, especialmente si se acredita una intención de humillar, degradar o vulnerar la intimidad de las afectadas. La eventual aparición de menores entre las víctimas agravaría la respuesta penal, aunque por ahora todas las denunciantes identificadas son mayores de edad.

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La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias y continúa trabajando para identificar a quienes participaron en la creación o difusión del material, comprobar los canales por los que se compartió y establecer si existe un único origen o varias personas implicadas en la propagación de las imágenes.