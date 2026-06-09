La Feira da Sidra busca aumentar su internacionalización para el 2027

El éxito de la Feira da Sidra este año es innegable. El balance realizado por el sector sidrero estos días lo demuestra: 4.200 vasos vendidos y 5.000 litros agotados. El evento crece cada año y plantea ahora una cuestión ineludible: la adaptación del formato al nuevo volumen de público.

Uno de los ejemplos más claros de esa evolución es el funcionamiento de la venta anticipada. El sistema permitió despachar antes de la celebración el 60% de los vasos destinados a la degustación, evitando las largas colas que tradicionalmente se formaban para la recogida y facilitando una experiencia más cómoda para los asistentes. El resultado ha sido tan positivo que la organización ya estudia introducir mejoras de cara a la próxima edición, trasladando la venta previa a la Sala Abanca e incorporando franjas horarias tanto de mañana como de tarde para agilizar todavía más la distribución.

La otra gran línea de trabajo para el futuro pasa por reforzar la dimensión internacional de la cita. Tras la buena acogida de los lagares participantes, la intención es incrementar la presencia de productores extranjeros en 2027 y consolidar a A Estrada como un punto de encuentro de referencia para el sector sidrero más allá del ámbito gallego y estatal. Los participantes llegados de otros países regresaron a sus lugares de origen con la intención de volver el próximo año, una circunstancia que anima a la organización a seguir avanzando en esta estrategia de apertura exterior.

El crecimiento del evento quedó patente también en otros indicadores. Los 5.000 litros previstos para la degustación, mil más que en la edición anterior, resultaron insuficientes. Tampoco llegaron los 4.000 vasos conmemorativos previstos inicialmente, siendo necesario recurrir a unidades de años anteriores. Además, por primera vez en mucho tiempo, la participación durante la sesión vespertina igualó a la registrada por la mañana.

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Entre los aspectos mejor valorados figuran la creación de una zona tranquila para mayores y familias en la Alameda, el éxito del «tardeo» celebrado de la Serafín Pazo y la buena acogida de la tienda de sidra. También destacó la incorporación de la cinta para sujetar los vasos, una medida sencilla que permitió convertir la rotura de recipientes en una incidencia prácticamente anecdótica. Mientras tanto, la organización ya trabaja en nuevos ajustes, como ampliar la oferta de sidras sin alcohol, aumentar el número de aseos y seguir mejorando la distribución de espacios para responder a una demanda que no deja de crecer.