Arte
Una exposición colectiva recuerda a Wily en el 20º aniversario de su muerte
La muestra quedará inaugurada este miércoles en O Chabulli de Toupiña, en Lagazós
La cervecera artesana Toupiña, en Lagazós, acoge desde este miércoles en su espacio multidisciplinar Chabulli una exposición colectiva en homenaje al artista Antonio Taboada Ferradás, Wily, fallecido el 10 de junio de 2006, hace 20 años. La muestra lleva por nombre 'Xs novxs amigxs de Wily' y permitirá contemplar obras de una docena de creadores: Ainara Froiz; Adrián Penido; Aitor Moreno; Arturo Álvarez; Carlos Santos; Chlöe BD; Inés Benito; Josefina Miranda; Xulia Ferradás; Maruxinha Ferradás; Mariña Paz y Matías López.
La inauguración está prevista para las 21.00 horas, y esta muestra de cariño se suma a otros homenajes al legado del artista de Botos, como el tributo 'Wily, siempre Wily', montada en el Museo de Lalín en septiembre de 2024 con obras inéditas, esculturas en madera y dibujos del artista; o 'Wily na memoria', en 2009 en el antiguo recinto ferial de Os Pendellos de Agolada. La Asociación de Amigos da Obra de Wily, además, convocó ya en dos ocasiones un certamen de escultura para escolares.
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