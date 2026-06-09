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A Estrada convoca una plaza de conserje

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El Diario Oficial de Galicia publica la convocatoria del proceso selectivo del Concello de A Estrada para cubrir en propiedad una plaza de conserje en el CEIP de Oca como personal laboral fijo. Las personas interesadas tendrán 20 días hábiles para presentar sus solicitudes desde la publicación en el BOE.

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