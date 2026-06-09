Encuentro de Ganchillo en el Parque de Loriga

Los locales SG Bolsos y Modas Teresa, de Lalín, organizan este sábado en el Parque de Loriga un Encuentro de Ganchillo para conmemorar el Día Mundial de Tejer en Público, que se celebra siempre el segundo sábado de junio. La asistencia es gratis y hay que llevar aguja e hilo. La actividad será de 10.00 a 13.30 horas.