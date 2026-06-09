Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita Papa EspañaReacción de la CIUGMarineros Novo RuivoCentros comerciales VigoStellantis transición energéticaJoven traumatismo cranealPedraz cita a NarbonaCelta Fortuna
instagramlinkedin

Encuentro de Ganchillo en el Parque de Loriga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Los locales SG Bolsos y Modas Teresa, de Lalín, organizan este sábado en el Parque de Loriga un Encuentro de Ganchillo para conmemorar el Día Mundial de Tejer en Público, que se celebra siempre el segundo sábado de junio. La asistencia es gratis y hay que llevar aguja e hilo. La actividad será de 10.00 a 13.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents