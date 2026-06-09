La Diputación reúne en Lalín a colectivos de Deza participantes en el programa '+Xuntas'

La diputada de Igualdad de la Diputación de Pontevedra, Paula Bouzós, mantuvo este lunes en el Edificio Manuel Rivero de Lalín un encuentro con los colectivos de Deza que participarán este año en el programa +Xuntas, orientado a impulsar la formación de las mujeres. En total, 26 asociaciones de Lalín, Rodeiro, Silleda y Dozón se beneficiarán este año de las acciones formativas del programa, que cuenta con un presupuesto próximo a los 340.000 euros, un 6% más que el pasado año.

+Xuntas tiene como objetivo mejorar la formación básica de las mujeres y sus condiciones de vida, promover su empoderamiento y autonomía individual, y crear redes de apoyo que favorezcan la participación activa y la sororidad entre las participantes. Las actividades se centran en ámbitos como la tecnología, la creatividad, la naturaleza y la salud.

Cada acción formativa tendrá una duración de 35 horas e incluirá un módulo obligatorio de sensibilización en igualdad de oportunidades, imprescindible para recibir el diploma. Los talleres podrán contar con un máximo de 25 participantes, salvo los vinculados a la tecnología, en los que el límite será de 20 personas.

La Diputación enmarca este programa en su compromiso con la igualdad y entiende la formación como una herramienta fundamental en la lucha contra la violencia de género. Cada entidad deberá facilitar un local adecuado para la celebración del taller y ofrecer la formación a sus usuarias por un precio de siete euros. Como mínimo, el 75 % de las asistentes deberán ser mujeres.

Las participantes, por su parte, deberán asistir a las sesiones, con un máximo de un 25 % de faltas justificadas, y no podrán ausentarse del módulo de sensibilización. También tendrán que llevar los materiales indicados en el catálogo de cursos.

La empresa adjudicataria se encargará de aportar personal docente con experiencia y titulación, así como el material para el alumnado y el equipamiento necesario del que no dispongan los locales elegidos por las entidades.

En Lalín participarán 19 colectivos: Mulleres en Igualdade de Moneixas, Gresande, Madriñán, Cercio, Camposancos y Busto; Mulleres Rurais de Muimenta y Donramiro; Mulleres Rurais en Igualdade de Donsión, Prado, Camposancos, Santiso y Bendoiro; Familias e Mulleres do Medio Rural Deza; Veciños de Moneixas; Medrar 2.0 ADEFAM 2.0; Fonte de Lalín de Arriba; Bolarqueiros de Noceda; y Veciños San Cristovo de Camposancos.

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También se suman Mulleres Rurais Virxe do Faro, de Rodeiro; Mulleres Rurais Pena de Francia, de Dozón; y, en Silleda, Mulleres Rurais de Dornelas, Mulleres Rurais Santa Isabel, Veciñal e Cultural Cortegada, Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) y A Costa.