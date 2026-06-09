El centro de salud estradense estrena nueva cara para su área de pediatría

El centro de salud de A Estrada ha estrenado una nueva imagen en su área de pediatría gracias a una actuación impulsada por la Fundación Andrea para hacer más acogedora la estancia de los niños y sus familias. Colores suaves, elementos inspirados en la naturaleza, una casita de lectura y una biblioteca infantil conforman un espacio pensado para reducir la ansiedad de los menores y humanizar la atención sanitaria.

La renovación fue presentada este martes durante una visita del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por representantes del Sergas, del área sanitaria de Santiago y Barbanza, del centro de salud estradense y de la propia entidad.

La representante de la Fundación Andrea, Charo Barca, destacó que la iniciativa incorpora por primera vez en un centro de salud un espacio de biblioteca infantil. «Queremos fomentar que los pequeños, durante el tiempo de espera, dispongan de literatura en gallego y estén más cerca de los libros que de los móviles y las consolas», señaló. Asimismo, agradeció la sensibilidad mostrada por la Consellería de Sanidade para seguir avanzando en la humanización de los espacios asistenciales. «Siempre hablamos de dulcificar los espacios, de hacerlos más amables. Estamos encantados de colaborar para que eso sea posible y redunde en beneficio de los peques y de sus familias», añadió.

Por su parte, la alcaldesa en funciones de A Estrada, Amalia Goldar, valoró una actuación que considera que tendrá efectos positivos tanto para los menores como para sus acompañantes. «Creo que un niño que llega a unas instalaciones como estas, con un ambiente tan cariñoso, va a estar más tranquilo», afirmó. Además, puso en valor la trayectoria del centro de salud estradense, al que definió como un referente por la calidad de sus profesionales y de sus instalaciones.

Durante la visita, Gómez Caamaño destacó la importancia de combinar la calidad asistencial con espacios más cercanos para los usuarios. «La asistencia sanitaria de calidad es ser eficiente, eficaz y segura, pero también hacerla en entornos amables, cercanos, empáticos y dulces», afirmó. El conselleiro señaló que actuaciones como la realizada en A Estrada encajan en la Estrategia de Humanización de la Asistencia Sanitaria del Sergas y contribuyen a reducir el estrés de los menores y de sus familias.

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Además, avanzó que la Xunta presentará en las próximas semanas una reforma de la atención primaria para responder a las necesidades actuales de profesionales y pacientes. La propuesta incluirá medidas relacionadas con las agendas, la gobernanza de los centros y los recursos humanos, en un contexto marcado por la falta de profesionales y el aumento de las enfermedades crónicas derivadas del envejecimiento de la población.