Tiro con arco
El ArcoCelta consigue dos de medallas de bronce en Portugal
Redacción
Los arqueros del club ArcoCelta continúan cosechando éxitos en competiciones celebradas por toda la Península Ibérica. En el Campeonato Galego de Aire Libre, disputado en Pontevedra, Laura logró una meritoria medalla de plata en la modalidad de Longbow femenino, mientras que Roi se proclamó campeón en Longbow masculino al conquistar el oro. Los buenos resultados también llegaron desde Portugal, donde se celebró en Óbidos el Gran Trofeo Ibérico, competición que reúne durante tres jornadas a los mejores arqueros de España y Portugal bajo la normativa IFAA. En esta cita, Herminio consiguió la medalla de bronce en la modalidad Tradicional Bowhunter, sumando un nuevo éxito para ArcoCelta y para la selección española. Además, volvió a subir al podio al obtener el bronce en el Open Portugal.
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