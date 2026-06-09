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El alcalde recibe a su primogénito, Jorge Louzao Fernández

Louzao con su hijo. |

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redacción

A Estrada

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono y su pareja, Yolanda Fernández, recibieron este martes a su primogénito, Jorge Louzao Fernández. El mandatario publicó en sus redes sociales la feliz noticia, aludiendo además al nombre escogido para el pequeño, por su fuerte vínculo con la parroquia de San Xorxe de Cereixo, de la que es originario y en la que reside. También aprovechó para excusarse de sus funciones durante las próximas semanas por motivo de su baja de paternidad. Mientras esté ausente del cargo será la edil de Servizos Sociais, Amalia Goldar, la que desempeñe el cargo de alcaldesa en funciones.

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