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Agolada contratará un socorrista de piscina

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Desde el 5 y hasta el 12 de este mes Agolada tiene abierto el plazo de solicitudes para cubrir una plaza de socorrista a tiempo completo, con una ayuda de la Xunta de 4.334 euros. El otro puesto de socorrista está costeado por la Diputación y ya fue convocado de forma independiente.

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