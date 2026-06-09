Abre el plazo para auxiliar de biblioteca
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El Concello de Vila de Cruces mantiene abierto desde este martes y durante 10 días hábiles el plazo de presentación de solicitudes para constituir una bolsa de empleo público temporal de auxiliar de biblioteca. El anuncio salió publicado este lunes en el BOP, pero las bases pueden consultarse en la sede electrónica del sitio web del Concello.
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