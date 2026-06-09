Más de 50 personas en un viaje de Afammer Deza a Pontevedra

La Asociación de Familiar e Mulleres do Medio Rural Afammer Deza organizó este sábado una excursión a Pontevedra, en la que participaron 54 personas. El viaje, que contará con una ayuda del programa +Convivencia, permitió que la comitiva visitase enclaves como el Pazo de Lourizán, el Museo de Colón, el Museo Provincial o los templos de Santa María la Mayor y de la Peregrina. El colectivo, además, tiene en marcha un curso de pilates.