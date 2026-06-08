A Estrada estudia aumentar su espacio y ampliar una jornada de actividades

La XIII Feira da Sidra de A Estrada, celebrada este sábado, cerró una nueva edición de récord y con la sensación compartida por organizadores e instituciones de que el evento todavía tiene un amplio margen de crecimiento. Tanto el Concello como la asociación Maceira e Sidra coinciden en calificar la cita como un éxito rotundo y ya trabajan en la planificación del futuro.

El concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, fue contundente al valorar la jornada: "O éxito é incontestable. O deste ano volveu ser brutal". El edil destacó que ahora toca analizar lo sucedido para introducir mejoras, especialmente en cuestiones relacionadas con la distribución de espacios, rotación de público y los servicios. "Somos os primeiros interesados en avaliar o que se pode mellorar. Hai que procurar que a xente circule e non quede parada sempre nos mesmos puntos", señaló.

Entre las opciones que están sobre la mesa figura la posibilidad de ampliar el recinto actual hacia la rúa Iryda cortando la misma al tráfico, y por lo tanto también hacia la rúa Justo Martínez, los jardines municipales y otras calles próximas a la Praza da Constitución. Además, Concello y organización estudiarán la posibilidad de extender la programación a una jornada más, con actividades el viernes previo a la feria, tradicionalmente celebrada en sábado. Se completaría con jornadas técnicas, catas, degustaciones, rutas o muestras de cocina.

Miguel Soto, portavoz de Maceira e Sidra, advirtió de la necesidad de gestionar adecuadamente el crecimiento. "Non podemos morrer de éxito. Hai que saber conxugar ese crecemento para que isto non acabe precisamente por desbordarnos", afirmó. El representante de la asociación insistió en que la feria debe servir como escaparate del trabajo que se realiza en A Estrada alrededor de la cultura sidrera y como una muestra del potencial del sector. El objetivo, explicó, es que quienes descubran la sidra estradense durante esta jornada regresen después para conocer los lagares, recorrer la Ruta da Sidra y participar en actividades vinculadas a este producto a lo largo de todo el año, contribuyendo así a mantener viva y dinamizada esta tradición más allá del propio evento.

Futuro

Ambas partes coinciden en que la Feira da Sidra aún tiene margen para seguir creciendo en todos los ámbitos, con la incorporación de más sidrerías participantes, una mayor afluencia de público y una repercusión cada vez más amplia, tanto a nivel nacional como internacional. En las próximas semanas, Concello y Maceira e Sidra se sentarán para realizar una valoración en profundidad de esta edición y definir los pasos a seguir de cara al futuro. Asimismo, quisieron agradecer el esfuerzo, la implicación y la colaboración de todos los agentes que hicieron posible el evento, cuyo compromiso resultó determinante para el éxito de la cita. No en vano, destacaron que "todos os sectores implicados estaban remando ao unísono".