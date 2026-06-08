Muere a los 91 años Cándido Varela, fundador del restaurante Agarimo de Lalín

El fundador del restaurante Agarimo de Lalín, Cándido Félix Varela Otero, falleció a los 91 años. Casado con Concha Lamazares González, en 1960 pusieron en marcha justo después de contraer matrimonio este reconocido establecimiento en la parroquia de Donramiro, cerca del campo de fútbol. En octubre de 2024 Cándido recibió el cariño de decenas de empleados que pasaron por su negocio [cerrado en 2018] con motivo de su 90 cumpleaños, muestra del afecto que sentían hacía él y también por su esposa, Concha.

El matrimonio tuvo una hija, Carmen, que también trabajó en el negocio familiar, y dos nietos: Conchi y Alberto. Los restos mortales del empresario se velan desde primera hora de este lunes en el tanatorio Taboada de A Cacharela, en Lalín. El funeral será este martes, con salida del tanatorio a las 18.00 horas, hacia la capilla de O Montserrat, para la celebración de la misa de funeral y el posterior entierro en el cementerio Fraga do Alén, en A Romea.