Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta FortunaCentros comerciales VigoStellantis transición energéticaJoven traumatismo cranealVisita Papa España
instagramlinkedin

Obituario

Muere a los 91 años Cándido Varela, fundador del restaurante Agarimo de Lalín

Con su esposa, Concha Lamazares, había puesto en marcha este establecimiento en 1960

Cándido Varela y su esposa, Concha Lamazares, en un homenaje por su 90 cumpleaños, en 2024.

Cándido Varela y su esposa, Concha Lamazares, en un homenaje por su 90 cumpleaños, en 2024. / BERNABÉ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

El fundador del restaurante Agarimo de Lalín, Cándido Félix Varela Otero, falleció a los 91 años. Casado con Concha Lamazares González, en 1960 pusieron en marcha justo después de contraer matrimonio este reconocido establecimiento en la parroquia de Donramiro, cerca del campo de fútbol. En octubre de 2024 Cándido recibió el cariño de decenas de empleados que pasaron por su negocio [cerrado en 2018] con motivo de su 90 cumpleaños, muestra del afecto que sentían hacía él y también por su esposa, Concha.

El matrimonio tuvo una hija, Carmen, que también trabajó en el negocio familiar, y dos nietos: Conchi y Alberto. Los restos mortales del empresario se velan desde primera hora de este lunes en el tanatorio Taboada de A Cacharela, en Lalín. El funeral será este martes, con salida del tanatorio a las 18.00 horas, hacia la capilla de O Montserrat, para la celebración de la misa de funeral y el posterior entierro en el cementerio Fraga do Alén, en A Romea.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas
  2. Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
  3. La Comisión Europea denuncia a España por no depurar las aguas residuales: en Galicia pone el foco en seis localidades
  4. Luz verde al inicio de la revolución para la Praza de España de Vigo: el Concello aprueba la primera licencia del ámbito
  5. Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
  6. Muere un joven de Soutomaior en una salida de vía en Ponte Caldelas
  7. Un juez de Vigo da la razón a una vecina y anula una sanción por cambio de uso de trastero a vivienda sin licencia
  8. El emotivo homenaje de la hija de Toño Castro a su padre, el central del Compos que sigue vivo en la memoria

Muere a los 91 años Cándido Varela, fundador del restaurante Agarimo de Lalín

A Estrada estudia aumentar su espacio y ampliar una jornada de actividades

A Estrada estudia aumentar su espacio y ampliar una jornada de actividades

Eduardo Ojero imparte una charla en el auditorio Xosé Casal sobre el eclipse del 12 de agosto

El certamen multisectorial de Silleda cierra sus puertas con 108.000 visitantes, casi 4.000 menos que el año pasado

El certamen multisectorial de Silleda cierra sus puertas con 108.000 visitantes, casi 4.000 menos que el año pasado

Salida de vía en la carretera Lalín-Brántega

Salida de vía en la carretera Lalín-Brántega

Diego Val y Luis Iglesias ganan el V Campionato de Pesca en los ríos Arnego y Asneiro

Dozón celebra su Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos con más de medio millar de asistentes

Dozón celebra su Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos con más de medio millar de asistentes

Rugidos de antaño toman las carreteras de Deza

Rugidos de antaño toman las carreteras de Deza
Tracking Pixel Contents