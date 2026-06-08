Eduardo Ojero imparte una charla en el auditorio Xosé Casal sobre el eclipse del 12 de agosto

El astrónomo vallisoletano Eduardo Ojero impartirá este viernes, día 12, una charla sobre el eclipse total del sol que tendrá lugar justo dos meses después, el 12 de agosto. La conferencia comienza a las 20.00 horas en el auditorio municipal Xosé Casal, en el casco urbano de Vila de Cruces. Ojero reside en Piloño y ya el año pasado, en colaboración con la asociación Garatuzas, organizó un visionado de las Perseidas, que también podrán verse este año desde el campo de fútbol de la parroquia con las explicaciones de este experto.

Con motivo del eclipse total, Ojero ya impartió dos charlas en el instituto Marco do Camballón y está preparando un taller y otra charla destinados al alumnado del CEIP Cerdeiriñas, de Piloño. El Alto da Madanela, como se había anunciado en un principio, será el lugar que habilite el Concello para que el público en general pueda disfrutar de este fenómeno astronómico.

Ojero también estará presente ese día en esta cumbra para explicar a los presentes cómo observar de forma segura el eclipse y en qué consiste este fenómeno, que volverá a repetirse el 2 de agosto de 2027. En enero de 2028 (el día 26) habrá otro eclipse, pero anular, ya que la Luna no cubrirá totalmente el Sol y se producirá como una especie de anillo de fuego en torno a ella.