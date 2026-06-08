Robo con fuerza
Asaltan la cafetería del restaurante Pontiñas de Lalín
Los ladrones solo se llevaron la máquina tragaperras, que apareció en una pista de O Souto
La cafetería del hotel Pontiñas de Lalín fue objetivo de los ladrones, que en la madrugada de este lunes destrozaron la puerta de acceso del local con un único objetivo: llevarse la tragaperras, que apareció a primera hora de la mañana en una pista del lugar de O Souto, en la parroquia de Xaxán. Juan Carlos Cortizo, gerente del establecimiento, explica que fue un repartidor de FARO DE VIGO el que contactó con él para advertirle que la puerta de cristal del negocio estaba destrozada. Instantes después se desplazó al establecimiento situado en la calle Ponte de la capital dezana para ver el alcance de los daños y comprobó que faltaba la máquina tragaperras, sin que se registrasen más destrozos en el interior del local y tampoco fueron sustraídas bebidas ni otros bienes. «A porta, como é de cristal templado, ao rompela, os cristales quedaron esparcidos por dentro e por fóra do local, aínda que non se aprecian máis danos», relata el hostelero.
Mientras estaba en el cuartel de la Guardia Civil para presentar la correspondiente denuncia se enteró por unos agentes que la tragaperras había sido localizada en O Souto. El establecimiento funciona ya con normalidad, pendiente de la reparación de la puerta.
Juan Carlos Cortizo señala que los asaltos a su negocio, que además de hotel cuenta con un restaurante, no son en absoluto frecuentes. Recuerda que, hace en torno a dos décadas, había sufrido un asalto también de madrugada y en ese caso los ladrones se llevaron 20 décimos de lotería.
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