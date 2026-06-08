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Siniestralidad vial

Accidente en Lalín con tres vehículos implicados y un conductor excarcelado

El siniestro se produjo en la N-525, entre las parroquias de Prado y Bendoiro

Dos de los turismos implicados en el siniestro.

Dos de los turismos implicados en el siniestro. / Bernabé / Javier Lalín

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Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

Un accidente múltiple provocó retenciones de tráfico en la carretera N-525, entre las parroquias lalinenses de Bendoiro y Prado. El siniestro se produjo en torno a las 15.15 horas de este lunes, con tres vehículos implicados. La colisión, en un tramo de recta después de un cambio de rasante, se ocasionó poco antes de la estación de servicio de Bendoiro.

Daños en uno de los coches.

Daños en uno de los coches. / Bernabé / Javier Lalín

Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA), que evacuó a una ocupante de uno de los vehículos, y que tuvo que ser excarcelada por efectivos del Parque Intercomarcal de Bombeiros. Otras dos personas resultaron heridas leves y se desplazaron por sus propios medios al Centro Integral de Saúde (CIS). En el operativo también intervinieron efectivos de Emerxencias de Lalín y agentes de Tráfico.

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