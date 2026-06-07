La Xunta cierra el 22 el plazo para remitir las ofertas de reforma del futuro albergue de Dozón

Desde el 29 de mayo la Axencia Galega de Turismo permite consultar en la web de Contratos públicos de Galicia las cláusulas administrativas y técnicas de la reforma de la antigua casa rectoral de San Salvador de O Castro, en Dozón, para reconvertirla en un albergue para los peregrinos de la Vía de la Plata. El proyecto fue presentado el pasado 22 de mayo por cargos de la Xunta, municipales y religiosos, y las empresas interesadas en acometer los trabajos pueden remitir sus propuestas hasta el 22 de este mes de junio. Los trabajos tienen una duración inicial estimada, según los pliegos, de 12 meses, aunque la intención de la Xunta es que el albergue esté operativo ya durante la temporada alta de 2027, ya que es Ano Xacobeo al coincidir el 25 de julio en domingo.

El proyecto de ejecución diseñado por Ángel Cid Carballo, Silvia Diz Places y Alberto Otero Pérez indica que la edificación actual no está catalogada como un bien de interés cultural, pero tiene valor como construcción tradicional y está afectada por la proximidad tanto de la citada ruta jacobea como por el cruceiro y la iglesia de San Salvador. En este sentido, la Dirección Xeral de Patrimonio ya autorizó estos trabajos el 31 de julio del año pasado. La rehabilitación está financiada de forma íntegra por la Xunta con 1,57 millones de euros (830.324 euros este año y 745.939 en 2027) y prevé cambiar la cubierta y el forjado del techo de la planta baja, pero mantendrá elementos como la cocina de leña de la planta alta (que se reubicará en otro enclave) y la escalera en forma de 'y' que comunica la planta baja con los distintos niveles de la planta superior.

Uso accesible

Como indicó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, en la presentación del proyecto, el aforo máximo del futuro albergue de Dozón será de 58 plazas, repartidas en 6 habitaciones. La normativa establece que los alojamientos de uso residencial público de entre 51 y 100 alojamientos deben reservar dos accesibles a personas que se desplazan en silla de ruedas. Por eso, habrá dos camas de uso accesible y un baño accesible en la planta baja.

En esa planta baja se ubica el acceso principal al inmueble, así como un lavapiés y la cabina del alberguero, además de los vestuarios, lavandería, un vestíbulo, un almacén y el cuarto de instalaciones. En la parte superior se colocarán los dormitorios múltiples, aseos y una zona de descanso con cocina. La casa rectoral disponía de una edificación anexa, de la que no se conserva nada, y con estos trabajos volverá a tener una ampliación para construir en la planta baja los citados dormitorio y aseo accesibles, así como otra sala común con cocina, mientras que en la planta alta se dotarán dos dormitorios múltiples más.