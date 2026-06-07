Vilatuxe celebra el día de San Antonio

Este viernes, día 12, Vilatuxe honra a San Antonio con una verbena amenizada por el repertorio musical de Pachi Show. El sábado 13 el pasacalles corre a cargo del grupo de gaitas Sin Ton nin Son. Los oficios religiosos de esta jornada serán a las 10.00 horas, una misa rezada, y a las 13.15 la solemne, ambas en la capilla del lugar de Vilatuxe.