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Vilatuxe celebra el día de San Antonio

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Este viernes, día 12, Vilatuxe honra a San Antonio con una verbena amenizada por el repertorio musical de Pachi Show. El sábado 13 el pasacalles corre a cargo del grupo de gaitas Sin Ton nin Son. Los oficios religiosos de esta jornada serán a las 10.00 horas, una misa rezada, y a las 13.15 la solemne, ambas en la capilla del lugar de Vilatuxe.

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